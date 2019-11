Betrunkener Mann greift Rettungskräfte an

Langstedt. Ein betrunkener Mann hat zwei Rettungskräfte in Langstedt im Landkreis Schleswig-Flensburg angegriffen und verletzt. Der Mann sei in einen Graben gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Besatzung eines Rettungswagens bemerkte den Mann und half ihm aus seiner Lage. Als sie ihn behandeln wollten, griff der Mann sie plötzlich an, wie es hieß. Einen Sanitäter habe er mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dessen Kollegin ins Gesicht getreten. Beide wurden leicht verletzt. Die über Funk verständigte Polizei nahm den Mann in der Nacht zum Sonntag fest.