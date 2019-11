Auto fährt in Videothek: Fahrer und Verkäuferin verletzt

Itzehoe. Ein Autofahrer ist in Itzehoe (Kreis Steinburg) von der Straße abgekommen und durch das Schaufenster in eine Videothek gefahren. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt ins Itzehoer Klinikum gebracht, teilte die Polizei mit. Auch eine Verkäuferin kam ins Krankenhaus. Auf einem Foto ist zu sehen, dass der Wagen mitten in der Videothek zum Stehen kam. Warum der Autofahrer am Sonntagmittag von der Straße abkam, war noch unklar. Experten versuchen, den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.