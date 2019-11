Verletzte Polizisten nach Konzertauflösung in Winterhude

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Winterhude hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen zu großen Andrangs ein Konzert auflösen müssen. Sieben Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Stimmung sei aggressiv gewesen, die Polizei nahm drei Männer vorläufig fest. Das Sicherheitspersonal hatte demnach die Polizei gerufen, weil der Konzertsaal bereits komplett gefüllt gewesen sei, am Einlass aber noch viele Besucher mit einem Ticket gewartet hätten.

Nach Polizeiangaben hielten sich rund 450 Menschen am Veranstaltungsgelände auf. Einsatzkräfte mussten demnach einzelne Gruppen daran hindern, in den Saal einzudringen. Nachdem der Veranstalter das Konzert wegen der Situation aufgelöst hatte, kam es auch im Konzertsaal zu Zwischenfällen. Einige Einrichtungsgegenstände wurden von wütenden Besuchern beschädigt. Einer der verletzten Polizisten musste wegen einer Bisswunde ins Krankenhaus.