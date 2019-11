Gitte Hougaard-Werner ist neue SSF-Vorsitzende

Husum. Gitte Hougaard-Werner ist neue Vorsitzende des Sydslesvigsk Forening (Südschleswigsche Verein/SSF). Die 48-jährige Lehrerin aus Eckernförde löst Jon Hardon Hansen ab, der seit 2013 an der Spitze des kulturellen Hauptverbands der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein stand. Bei der Wahl auf der SSF-Jahreshauptversammlung in Husum erhielt Hougaard-Werner 94 Stimmen, für Hansen stimmten 74 Delegierte. Houggard-Werner ist seit 2013 erste stellvertretende Vorsitzende des SSF gewesen und nimmt eine Reihe von Ehrenämtern in dänischen Minderheitenorganisationen wahr. Hauptberuflich ist sie Leiterin der dänischen Schule in Elsdorf-Westermühlen.