Pfandgetränkebecher im Norden nehmen zu

Flensburg/Kiel. Mehrwegpfand statt Einwegpappe: Die Zahl der Betriebe und Kommunen in Schleswig-Holstein, die auf Pfandbecher statt Einweg für den Kaffee to go setzen, nimmt zu. So hat sich beispielsweise die Zahl der teilnehmenden Betriebe auf Sylt in den vergangenen zwei Jahren von 4 auf rund 50 vervielfacht, wie eine Sprecherin von Sylt Marketing sagte. Auf Föhr und Amrum ist dieses Jahr ein Pfandsystem gestartet, ebenso beispielsweise in Flensburg und Kiel. Aber auch in vielen anderen Orten gibt es zumindest einige Betriebe wie Cafés, Bäckereien oder Tankstellen, die sich einem solchen System angeschlossen haben.

Die Idee dahinter: Kunden zahlen für wiederverwendbaren Becher Pfand und können die Gefäße später bei jedem teilnehmenden Laden deutschlandweit abgeben. In Schleswig-Holstein werden überwiegend die Systeme von drei Anbietern genutzt. Betriebe in der Nähe, die mitmachen, können in der App des jeweiligen Systemanbieters gefunden werden. Oftmals weisen auch Plakate oder Aufkleber im Geschäft oder an der Tür auf die Teilnahme an einem Pfandsystem hin.