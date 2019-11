Die Martins-Gänse kommen

Gudendorf. Für Gourmets und Gastwirte ist mit dem Herbst die Saison für Gänsebraten gestartet. Die leckeren Vögel werden in Deutschland von August bis Dezember geschlachtet und größtenteils in den letzten drei Monaten des Jahres verzehrt. Die Gans ist eines der wenigen rein saisonalen Gerichte in Deutschland. Sie kommt besonders häufig zum Martinstag (11. November) und zu Weihnachten auf den Tisch. Der Durchschnittsdeutsche verbrauchte im vergangenen Jahr 300 Gramm Gänsefleisch, bei einem Geflügelkonsum von insgesamt 22,2 Kilogramm, wovon laut Statistikamt etwa 13,2 Kilogramm für den menschlichen Verzehr bestimmt waren.