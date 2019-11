Reeperbahn: Feuerwehr bringt 15 Menschen in Sicherheit

Hamburg. Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstagabend nach einem Matrazenbrand in einem Treppenhaus 15 Menschen aus einem fünfstöckigen Wohnhaus auf der Reeperbahn in Sicherheit gebracht. Mehrere Anrufer hatten den Brand oberhalb einer Erotikboutique im Erdgeschoss des Gebäudes gemeldet. Aufgrund der Flammen und der starken Rauchentwicklung seien 15 Menschen in den darüberliegenden Stockwerken gefangen gewesen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Verletzt wurde niemand.