Hamburg sucht nach Wahlhelfern für Bürgerschaftswahl

Hamburgs Bezirksämter suchen nach Wahlhelfern für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020. Die Ämter freuten sich insbesondere über Bürger, die sich am Wahlsonntag im Wahlvorstand oder aber bei der Stimmenauszählung am Montag nach der Wahl ehrenamtlich engagieren wollte, teilte ein Sprecher des Bezirksamtes Hamburg-Nord am Donnerstag mit. Laut Angaben der Stadt bekommen Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung zwischen 30 und 120 Euro je nach Tätigkeit. Interessierte können sich im Onlineportal der Stadt als Wahlhelfer registrieren.