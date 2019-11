HSV-Coach Hecking will in Kiel Leistungssteigerung sehen

Hamburg. Trainer Dieter Hecking erwartet von den Zweitliga-Fußballern des Hamburger SV im Nordduell am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel eine klare Leistungssteigerung. Wenn das Team so fahrig spiele wie am vergangenen Wochenende beim 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden, "werden wir in Kiel nicht gewinnen", sagte Hecking am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz. Die mentale Frische, die gegen Wiesbaden nicht zu 100 Prozent vorhanden gewesen sei, müsse zurückkommen.

Seitdem Ole Werner bei den "Störchen" den Trainerposten von André Schubert übernommen hat, sei bei den Kielern eine deutliche Entwicklung zu sehen, sagte Hecking: "Sie suchen, ähnlich wie wir, immer den fußballerischen Ansatz." Mit der Favoritenrolle, die der Spitzenreiter beim Tabellen-Zwölften habe, kann der HSV-Coach gut leben. Auch wenn die Hamburger in der vergangenen Saison beide Spiele gegen die Kieler verloren haben, ist Hecking von "Plattitüden wie Angstgegner weit entfernt".

Den Ausfall von Spielmacher Aron Hunt und von Angreifer Martin Harnik soll die gesamte HSV-Mannschaft auffangen. Der Einsatz von Torwart Daniel Heuer Fernandes, der beim Mittwochstraining erkrankt gefehlt hatte, ist nicht in Gefahr.