Rot-Grün feiert eine Million Beschäftigte

Hamburg. SPD und Grüne haben die Zahl von mehr als einer Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Hamburg als Erfolg der rot-grünen Politik begrüßt. Die Beschäftigung habe innerhalb zweier Legislaturen um 20 Prozent zugenommen, sagte der Arbeitsmarktexperte der SPD-Bürgschaftsfraktion, Jens-Peter Schwieger (SPD), am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Dieser Erfolg sei das Ergebnis einer "klugen, ausgewogenen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik". Die Opposition sprach von "Eigenlob". Für die Jobs seien in erster Linie Unternehmen und die gute Konjunktur verantwortlich.

Die Wirtschaft müsse für gute Arbeitsplätze sorgen, sagte der Wirtschaftsexperte der Grünen, Dominik Lorenzen. "Aber es ist unsere Aufgabe in der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen." Und man sehe, "dass das mit den Rahmenbedingungen in unserer Stadt sehr gut geklappt hat".

Für eine wachsende Wirtschaft brauche es "Planungssicherheit, Verlässlichkeit, Infrastruktur", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll. Und da lasse der Senat zu wünschen übrig. Christel Nicolaysen von der FDP sprach von einer "tollen Leistung der Hamburger Unternehmen, die so viele Jobs geschaffen und so viele Menschen eingestellt haben". Jedoch liege die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg über dem Bundesdurchschnitt.

Hamburg sei "noch lange nicht eine Stadt der guten Arbeit", sagte Deniz Celik von den Linken. Immer mehr Menschen müssten neben einem Haupt- einen Nebenjob annehmen. "Ein klares Anzeichen dafür, dass die Löhne und Gehälter in Hamburg immer weniger zum Leben ausreichen."

Ein Viertel der Beschäftigten arbeite im Niedriglohnsektor, sagte Harald Feineis von der AfD. Zudem stünden den eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigten "170 000 Hartz-IV-Empfänger entgegen".