Auto gegen Baum geprallt: Mensch verbrennt in Fahrzeug

Glückstadt. Ein Mensch ist auf der Bundesstraße 431 nahe Glückstadt (Kreis Steinburg) bei einem Verkehrsunfall in seinem Auto verbrannt. Er verlor in der Nacht zum Mittwoch auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug ging in Flammen auf. Identität und Geschlecht des Toten waren zunächst unbekannt. Ein Unfallsachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe hinzugezogen. Die B431 wurde während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.