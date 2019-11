Angeklagter gesteht Mord an 39-Jähriger

Lübeck. Im Prozess um den zwei Jahre zurückliegenden Mord an einer 39 Jahre alten Frau hat der Angeklagte am Mittwoch ein Geständnis abgelegt. Nach einem Streit habe seine Ex-Freundin ihn verhöhnt, sagte der 39-Jährige vor Gericht. Da sei bei ihm eine Sicherung durchgebrannt, er habe seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt, sagte er. Anschließend habe er die Leiche im Wald versteckt. Ein Landwirt hatte den in Plastiksäcke verpackten Leichnam erst rund anderthalb Jahre nach der Tat im April 2019 in der Feldmark gefunden.

Der ehemalige Lebensgefährte der Frau muss sich seit zwei Wochen wegen Verdachts des Mordes vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Er war bereits kurz nach dem Verschwinden der 39-Jährigen in den Fokus der Ermittlungen geraten. Er hatte jedoch immer beteuert, nichts damit zu tun zu haben. Als Motiv für die Tat vermutet die Staatsanwaltschaft Eifersucht. Das Opfer hatte sich von dem Angeklagten getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt.