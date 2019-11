Möller Daehli erneut für Norwegens Auswahl nominiert

Hamburg. Der norwegische Fußball-Nationalspieler Mats Möller Daehli vom FC St. Pauli geht in der kommenden Woche wieder auf Länderspiel-Tour. Wie der Kiezclub am Mittwoch mitteilte, hat Nationaltrainer Lars Lagerbäck den 24 Jahre alten Mittelfeldakteur für die EM-Qualifikationsspiele der Norweger am 15. November in Oslo gegen die Färöer-Inseln und drei Tage später in Attard gegen Malta nominiert. Möller Daehli zählt beim Hamburger Zweitligisten ebenso wie in Norwegens Länderauswahl zu den Leistungsträgern.