Tödlicher Verkehrsunfall: Unfallfahrer auf Fähre gestoppt

Wesenberg. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Wesenberg (Kreis Stormarn) ist der flüchtige Lkw-Unfallfahrer auf einer Fähre nach Schweden von der Polizei gestoppt worden. Der 49-jährige Lkw-Fahrer habe am vergangenen Freitag einen 64 Jahre alten Mann an einer Tankstelle in Wesenberg (Kreis Stormarn) überrollt und tödlich verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei der 49-Jährige davongefahren. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde klar, dass der gesuchte Sattelzug auf den Weg nach Schweden war. So konnte auf der Fähre der Zugriff erfolgen. Gegen den Unfallfahrer werde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung geführt.