80-Jährige fährt zwölfjährigen Radfahrer auf Gehweg an

Großhansdorf. Ein zwölf Jahre alter Radfahrer ist in Großhansdorf (Kreis Stormarn) auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg gefahren, als eine 80-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Radfahrer zusammengestoßen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Zwölfjährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, die 80-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Zuvor berichtete das "Stormarner Tageblatt" über den Unfall.