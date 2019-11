Hamburg. Angesichts der Spannungen im Verhältnis zu Russland will die Nato die Sicherung der südlichen Nordsee und des Ärmelkanals wieder verstärken. Dazu treffen sich die Marinechefs aus Großbritannien, Frankreich, Belgien, Deutschland und den Niederlanden ab Mittwoch in Hamburg. Ziel sei eine stärkere militärische Kooperation im Rahmen des für das Seegebiet zuständigen Channel Committee der Nato (CHANCOM), teilte der Sprecher des Inspekteurs der Bundesmarine mit. Vizeadmiral Andreas Krause führt derzeit den CHANCOM-Vorsitz. Am Donnerstag soll bei dem Treffen in Hamburg eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden.

In Zeiten des Kalten Krieges sollte CHANCOM vor allem die Nachschubwege der USA für die europäischen Verbündeten sichern. Inzwischen habe das Seegebiet als Verbindungsweg zu den vier größten europäischen Häfen Rotterdamm, Antwerpen, Hamburg und Bremerhaven sowie als Tor zur Ostsee wieder an strategischem Gewicht für die Landes- und Bündnisverteidigung gewonnen - "im Frieden wie in Krise und Krieg", wie die Marine mitteilte.

"In weiser Voraussicht haben wir CHANCOM nach Ende des Kalten Krieges beibehalten", sagte Krause. Über die Nordflanke der Allianz, die sich bis nach Polen und ins Baltikum verlängert habe, würden im Verteidigungsfall Truppen- und Materialtransporte auch durch die Deutsche Marine eskortiert, um die alliierten Streitkräfte in Europa zu versorgen und zu verstärken.