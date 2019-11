Razzia gegen Einbrecherbanden in Hamburg

Hamburg. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagabend mehrere Lokale in Hamburg durchsucht. Dabei wurden insgesamt 90 Personalien überprüft und drei Haftbefehle erlassen, wie ein Sprecher bestätigte. Demnach sollte mit der Aktion gegen mutmaßliche Einbrecherbanden vorgegangen werden. Die Restaurants, Kioske und Kulturvereine in Hamburg-Billstedt, Altona, Wahnbek und Harburg stehen laut Polizei im Verdacht, Rückzugsorte für Einbrecher zu sein. 300 Beamte überprüften die Personalien in vier Objekten.