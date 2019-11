Bürgerschaft debattiert über Kampf gegen Antisemitismus

Hamburg. Vier Wochen nach dem Angriff eines Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle debattiert die Hamburgische Bürgerschaft heute (13.30 Uhr) über die Bekämpfung des Antisemitismus. Dazu liegt den Abgeordneten vom Senat die Fortschreibung des Landesprogramms "Hamburg - Stadt mit Courage" vor, das ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierungen setzen soll.

In Anträgen der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen sowie der CDU und der FDP werden unter anderem ein "Runder Tisch Antisemitismus", ein Beauftragter für jüdisches Leben, verbesserter Schutz jüdischer Einrichtungen sowie eine stärkere Prävention gefordert.

Vor der Debatte wird sich die Bürgerschaft zunächst in der Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD mit der Situation auf dem Wohnungsmarkt befassen. Die SPD will nach dem Sprung über erstmals mehr als eine Million sozialversicherungspflichtige Jobs die Lage am Arbeitsmarkt thematisieren.