Flensburgs Handballer wollen gegen Paris punkten

Flensburg. Nach zuletzt drei sieglosen Partien will der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt heute (19.00 Uhr im Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der französische Titelträger ist aber eine hohe Hürde für die Norddeutschen. In der nationalen Meisterschaft hat das Starensemble um die Weltklasse-Akteure Mikkel Hansen, Nikola Karabatic und Sander Sagosen in sieben Spielen sieben Siege eingefahren, in der europäischen Königsklasse gab es nur gegen den FC Barcelona eine Niederlage.

In der Tabelle der Vorrundengruppe A haben die Flensburger als Fünfter drei Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Pariser. "Wir liegen einen Zähler hinter unserer Marschroute", sagt SG-Coach Maik Machulla: "Ein Sieg, den man nicht unbedingt einplanen kann, würde da natürlich sehr gelegen kommen." Die Qualifikation für das Achtelfinale ist angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf Rang sieben aber nicht in Gefahr.

Ob Spielmacher Göran Johannessen gegen die Franzosen mitwirken kann, ist noch fraglich. Der Norweger hatte beim 23:23 im Ligaspiel gegen den TVB Stuttgart eine Verletzung am rechten Sprunggelenk erlitten.