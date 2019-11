Schwindel mit Getränken: Angeklagter gibt Erklärung ab

Kiel. Ein 55 Jahre alter Betreiber eines Getränkehandels in Flensburg soll jahrelang durch Scheingeschäfte rund fünf Millionen Euro dänische Mehrwertsteuer und dänische Biersteuer hinterzogen haben. Vor dem Kieler Landgericht äußerte sich der Mann am Dienstag in einer mehrseitigen, von ihm selbst verlesenen Erklärung nach Auffassung der Staatsanwaltschaft geständig. "Der Sachverhalt ist insoweit unstrittig", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Die beiden Verteidiger des Mannes gehen dagegen aber davon aus, dass das Verhalten des Angeklagten nicht strafbar sei, wie sie erklärten.

Die Wirtschaftsstrafkammer will am 14. November zwei weitere Zeugen hören. Das Urteil könnte nach der Terminplanung des Gerichts am 28. November verkündet werden.

Der Fall wird in Kiel verhandelt, weil das Flensburger Landgericht keine eigene Wirtschaftsstrafkammer hat. Den Angaben zufolge wurde der Angeklagte von dänischen Mittätern unterstützt, die in Kiel aber nicht vor Gericht stehen.