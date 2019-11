Hamburg. Der ursprünglich inner-grüne Streit in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat die nächste Eskalationsstufe erreicht: Die ehemaligen Grünen und jetzigen SPD-Abgeordneten Fatih Can Karışmaz und Shafi Sediqi haben nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina, ihren Stellvertreter Martin Bill (beide auch Bürgerschaftsabgeordnete) sowie gegen den früheren Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Bezirksversammlung, Michael Osterburg, gestellt – und zwar „wegen des Verdachts auf Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wie berichtet, hatte die Parteiführung der Grünen nach den Bezirkswahlen im Mai, bei denen die Grünen hamburgweit und auch im Bezirk Mitte stärkste Kraft geworden waren, Extremismusvorwürfe gegen Karışmaz und Sediqi erhoben – wobei auf angeblich islamismus-freundliche Äußerungen in sozialen Netzwerken verwiesen wurde.

"Grüne 2"-Fraktion hatte sich der SPD angeschlossen

Vier weitere Grünen-Abgeordnete hatten sich daraufhin mit den Beschuldigten, die die Vorwürfe zurückwiesen, solidarisiert und gemeinsam die Fraktion „Grüne 2“ gegründet. Das wiederum hatte der Landesvorstand als parteischädigendes Verhalten gewertet und ein Ausschlussverfahren eingeleitet.

Noch bevor das richtig anlief, hatten die „Grüne 2“-Abgeordneten jedoch freiwillig die Partei verlassen und sich der SPD-Fraktion angeschlossen. Die ist damit nun – wie vor der Wahl – klar stärkste Kraft in der Bezirksversammlung und bildet eine Koalition mit CDU und FDP.

Das werfen die Ex-Grünen ihren alten Parteifreunden vor

„Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Herr Osterburg hinter den haltlosen Verdächtigungen gegen zwei Bezirksverordnete mit Migrationshintergrund steckt“, heißt es in der Mitteilung. Grund sei offenbar gewesen, dass der langjährige Fraktionsvorsitzende nicht den erhofften Listenplatz zwei bei der Wahl zur Bezirksversammlung bekommen hatte.

Der Landesvorsitzenden Gallina werfen die Ex-Grünen vor, ihren „Fürsorgepflichten für Parteimitglieder“ nicht nachgekommen zu sein: „Die Parteiführung hätte die Angelegenheit zunächst intern und diskret prüfen müssen, stattdessen beteiligten sich Gallina und Bill vorverurteilend an einer Hexenjagd“, so die Mitteilung der SPD-Abgeordneten. „Diese medial verbreiteten Vorwürfe zerstörten über Nacht Existenz und Zukunft von zwei jungen Menschen.“

Die Parteiführung der Hamburger Grünen und Michael Osterburg wollten sich auf Abendblatt-Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern.