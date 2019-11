Hamburgs Hauptstraßen in besserem Zustand

Hamburg. Die Sanierung der Hamburger Hauptverkehrsstraßen kommt nach dem neuen Straßenzustandsbericht des Senats voran. Mehr als 70 Prozent der Straßen in dieser Kategorie seien in einem guten oder sehr guten Zustand, sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag. Ebenso gut erhalten seien 60 Prozent der Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung. Zu dieser Art von Verkehrswegen zählen Straßen in Regie der sieben Bezirke, durch die etwa Buslinien führen. Als Beispiel nannte Westhagemann die Lange Reihe im Stadtteil St. Georg.

Der rot-grüne Senat habe den Verfall des Straßennetzes gestoppt. Die Durchschnittsnote für die Hamburger Straßen habe sich laut der Überprüfung von 2,4 im Jahr 2008 auf 2,37 im vergangenen Jahr verbessert. "Die Fieberkurve sinkt", erklärte der Senator. Sorgen macht der Zustand der übrigen Bezirksstraßen. Gefühlt seien zwei Drittel nicht in Ordnung und zum Teil in einem beklagenswerten Zustand, sagte Westhagemann. Aber bei der Sanierung kämen zuerst die Straßen mit großer Bedeutung für den Verkehr an die Reihe.