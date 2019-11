"Gault&Millau": Fehling Aufsteiger des Jahres in Hamburg

München/Hamburg. "Innovative Kombinationslust in Vollendung": Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat Kevin Fehling vom Restaurant "The Table" in der Hafencity zum Aufsteiger des Jahres in Hamburg gekürt. Der 43-Jährige erhält in der jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2020 des Guides, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 19 von 20 möglichen Punkten. Sie stehen für "prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung".

Damit teilen sich mit jeweils 19 Punkten nun Fehling und Christoph Rüffer vom "Haerlin" im Hotel "Vier Jahreszeiten" den ersten Platz der kulinarischen Hitparade des Guides, wie es heißt. Im vergangenen Jahr erhielt Fehling 18 Punkte. Diese Punktzahl wird dieses Jahr an keinen Hamburger Koch vergeben.

17 Punkte erhielten vier Köche: Karlheinz Hauser vom "Seven Seas" auf dem Süllberg, Thomas Martin vom "Jacobs" im Hotel Louis C. Jacob, Wahabi Nouri vom "Piment" in Eppendorf und Cornelius Speinle vom "Lakeside" des Hotels "The Fontenay". Speinle verlässt das "The Fontenay" allerdings im November, um nach der Geburt seines zweiten Kindes in Elternzeit zu gehen.

Zudem küren die Restauranttestesser vom "Gault&Millau" den Chefpâtissier des Hotels "The Fontenay", Marco D'Andrea, zum Pâtissier des Jahres in Deutschland. D'Andreas brilliere in der Kunst, am Ende eines Menüs die Gäste "aufrüttelnd und verführerisch zu begeistern", hieß es.

Der Guide beschreibt und bewertet dieses Jahr insgesamt 46 Restaurants in Hamburg. 36 Küchenchefs zeichnet er mit einer oder mehreren Kochmützen aus, die ab 13 Punkten verliehen werden. Fünf Restaurants wurden neu aufgenommen.

Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit. Das Buch der Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau erschien erstmals 1969 in Frankreich.