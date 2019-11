Vergewaltigungsversuch: Opfer beißt Angreifer Fingerkuppe ab

Ellerbek. Durch einen kräftigen Biss in dessen Finger hat eine 23 Jahre alte Frau in Ellerbek im Kreis Pinneberg einen Angreifer in die Flucht geschlagen. Sie habe dem Mann eine Fingerkuppe abgebissen und so vermutlich eine Vergewaltigung verhindert, teile die Polizei am Montag mit. Die junge Frau war in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg vom Bahnhof Schnelsen in Richtung Ellerbek unterwegs, als ihr der Mann entgegenkam und sie dann zu Boden zog. Nach ihrer heftigen Gegenwehr sei der 23-Jährigen die Flucht gelungen. Die abgebissene Fingerkuppe werde kriminaltechnisch untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Das Ergebnis, das für die Ermittlung des Täters wichtig wäre, liege noch nicht vor, hieß es.