Hamburg Towers verpflichten ehemaligen NBA-Profi Gutierrez

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers ist auf der Suche nach einem neuen Aufbauspieler fündig geworden. Der Tabellenvorletzte verpflichtete den Mexikaner Jorge Gutierrez bis zum Saisonende, teilte der Verein aus der Hansestadt am Montag mit. Gutierrez, der unter anderem 47 NBA-Spiele absolviert hat, wurde als Nachfolger für den Amerikaner Kahlil Dukes geholt, von dem sich die Towers nach nur zwei Partien getrennt hatten.

"Wir erwarten uns von Jorge, dass er seine Mitspieler in Position bringt und hart verteidigt. Er soll jemand werden, der mit Einstellung, Kampfgeist und Teamgedanke vorangeht", sagte Sportchef Marvin Willoughby über den Nationalspieler. "Jorge ist bekannt als starker Verteidiger, zäher Wettkämpfer und jemand, der den Pass dem eigenen Wurf vorzieht. Ich freue mich sehr auf ihn und hoffe, dass er gut in die Mannschaft passt", sagte Towers-Cheftrainer Mike Taylor.

Gutierrez wird am Dienstag in Hamburg erwartet und soll am 16. November gegen Schlusslicht BG Göttingen das erste Mal zum Einsatz kommen. "Ich bin sehr glücklich, Teil eines Vereins zu werden, der sich in einer starken Liga stetig verbessert", sagte der 30-Jährige. Und ergänzte: "Als defensiv orientierter Spieler möchte ich vor allem an diesem Ende des Courts mit meiner Erfahrung und Härte helfen."