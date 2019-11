Fahrer stirbt bei Fixierung durch Polizei

Ahrensburg. Nach dem Tod eines 55 Jahre alten Mannes bei einem Polizeieinsatz in Ahrensburg am vergangenen Freitag ist die Todesursache weiter unklar. Die Obduktion habe keine eindeutigen Ergebnisse gebracht, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit. Es handle sich bei der Todesursache wohl um ein "Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren", so der Sprecher. An der Leiche seien Druckverletzungen gefunden worden. Außerdem habe der Mann bei der Fixierung durch die Polizei einen Kreislaufstillstand erlitten.

Die unterschiedlichen Faktoren müssten von Rechtsmedizinern nun weiter untersucht werden. Dies dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Mann hatte sich bei dem Vorfall im Kreis Stormarn nach Angaben des Sprechers nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei heftig gegen seine Festnahme gewehrt, sodass die Beamten ihn fixiert hätten.