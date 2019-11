Von Lkw überrollt: 54-Jährige stirbt auf Rasthof

Senden. Bei einem schweren Unfall ist am Montagmorgen eine 54-Jährige in Senden im Münsterland von einem Lkw überfahren und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau aus Bad Oldesloe in Schleswig Holstein auf dem Gelände eines Rastplatzes vom anfahrenden Lkw eines 41-Jährigen überrollt worden. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar - die Polizei ging aber davon aus, dass der Fahrer die unmittelbar vor seinen Lkw laufende, dunkel gekleidete Frau übersehen hatte. Die Unfallstelle blieb zunächst abgesperrt. Die Frau war laut Polizei mit einer Reisegruppe unterwegs. Mitarbeiter der Notfallseelsorge kümmerten sich demnach um Angehörige. Die Gruppe brach die Fahrt ab und machte sich auf den Rückweg nach Hamburg.