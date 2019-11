Neue Holsten-Brauerei geht südlich der Elbe in Betrieb

Hamburg. Die Holsten-Brauerei nimmt heute ihre neue Produktionsstätte im Hamburger Stadtteil Hausbruch südlich der Elbe offiziell in Betrieb. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie führende Vertreter der Holsten-Muttergesellschaft Carlsberg werden zu den Ehrengästen bei der Eröffnung sprechen. Für eine ungenannte Investitionssumme ist eine Brauerei entstanden, die jährlich eine Million Hektoliter Bier herstellen kann, das sind ebenso eine Million Flaschen pro Tag. Die Kapazität liegt damit unterhalb der alten Brauerei in Hamburg-Altona, auch wegen des rückläufigen Bierabsatzes in Deutschland.

Am Standort der alten Brauerei entstehen rund 1500 neue Wohnungen. Rund 70 von 450 Arbeitsplätzen gehen mit dem Umzug verloren. Am alten Standort, wo neben Wohnungen auch Büroflächen entstehen, bleibt die Verwaltung, darunter Marketing, Vertrieb, Personal und Finanzen.

Holsten braut seit 1879 in Hamburg Bier und hat mehr als 20 Standorte für eine neue Produktionsstätte innerhalb der Stadtgrenzen geprüft, ehe die Entscheidung für Hausbruch fiel. Die hochmoderne Fabrik arbeitet effizienter und bietet auch logistische Vorteile. Täglich wird die Brauerei von 100 Lkw angefahren, die Rohstoffe und Leergut anliefern und Paletten mit Bierkästen und -fässern abtransportieren.