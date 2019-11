Schwerer Autounfall mit einem Toten in Hamburg-Steilshoop

Hamburg. Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Hamburg am Sonntag gestorben. Eine 34 Jahre alte Frau wurde lebensgefährlich, ein 34-Jähriger schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Identität des toten Autofahrers war zunächst nicht geklärt. Demnach war der Mann im Hamburger Stadtteil Steilshoop mit seinem Wagen gegen 12.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die beiden 34-Jährigen waren seine Beifahrer. Der Wagen prallte mit überhöhter Geschwindigkeit frontal gegen eine Hauswand. Der Fahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach Polizeiangaben wurden im Unfallwagen Drogen gefunden. Die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag zunächst noch an.