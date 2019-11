Verlorener Hinterreifen sorgt für Unfall auf A 7

Neumünster. Auf der Autobahn 7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit acht beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von rund 250 000 Euro. Demnach hatte ein Autofahrer in Richtung Norden während der Fahrt einen Hinterreifen verloren und war anschließend gegen die Mittelleitplanke geprallt. Im weiteren Verlauf fuhren vier weitere Fahrzeuge über den Reifen und wurden dadurch ebenfalls beschädigt. Die dadurch entstandenen Trümmerteile auf der Fahrbahn sorgten wiederum für Schäden an drei anderen Autos, die in die Unfallstelle fuhren. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die A7 war durch den Unfall für rund drei Stunden in Fahrtrichtung Norden vollgesperrt.