Spiel beim Letzten Wiesbaden: HSV-Trainer Hecking warnt

Wiesbaden. Nach den Duellen mit den Top-Teams wie Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart tritt Tabellenführer Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga beim Letzten SV Wehen Wiesbaden an. HSV-Trainer Dieter Hecking warnte vor der Partie heute, das Spiel als "Selbstläufer" zu betrachten. Er verwies dabei auf die jüngste Bilanz. In den vergangenen vier Spielen holte der Aufsteiger acht Punkte - genauso viele wie der HSV.

Die Hamburger müssen in dem Spiel in der mit 9200 Zuschauern ausverkauften Brita-Arena ohne Kapitän Aaron Hunt auskommen. Der Mittelfeldspieler zog sich im Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart (1:2 n.V.) eine Oberschenkelzerrung zu. Längerfristig wird Abwehrtalent Josha Vagnoman fehlen, der wegen eines Bruchs des Fußwurzelknochens in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommt. Für ihn wird in Wiesbaden Khaled Narey auf der rechten Seite der Viererkette spielen.