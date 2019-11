Rohrverstopfung: Elf Menschen müssen Wohnungen verlassen

Hamburg. Wegen einer unappetitlichen Rohrverstopfung ist am Samstag ein Hochhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt evakuiert worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war es im Erdgeschoss des neungeschossigen Wohnhauses an der Billstedter Hauptstraße aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer massiven Verstopfung einer Abwasserleitung gekommen. Die Verstopfung habe dafür gesorgt, dass zum Teil bis in den achten Stock Fäkalien in den Badewannen und Toiletten der Wohnungen hochgekommen sind. Elf Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden vorübergehend in Hotels untergebracht. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst noch unklar. Eine Rohrreinigungsfirma hat die Beseitigung der Verstopfung übernommen.