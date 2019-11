Garg bleibt Vorsitzender der Nord-FDP

Büdelsdorf. Die schleswig-holsteinische FDP hat Sozialminister erneut zum Vorsitzenden gewählt. Der 53-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag am Samstag in Büdelsdorf 150 Stimmen. 35 Delegierte votierten gegen ihn, 8 enthielten sich. Garg hatte keine Gegenkandidaten. Er steht seit 2011 an der Spitze der Nord-Liberalen, die im Norden seit 2017 gemeinsam mit CDU und Grünen eine Landesregierung bilden.