St. Pauli-Stürmer Conteh fällt mit Muskelfaserriss aus

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf sein Offensivtalent Christian Conteh verzichten. Der 20-Jährige zog sich am Mittwochabend im Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:2) einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag. Conteh war erst kurz vor dem Ende der Partie gegen die Eintracht eingewechselt worden und verletzte sich bei einem Sprint. Insgesamt fehlen dem FC St. Pauli vor dem Zweitliga-Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC zehn Spieler.