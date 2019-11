Hamburg Towers müssen sich auch Ludwigsburg beugen

Hamburg. Die Hamburg Towers müssen in der Basketball-Bundesliga weiter auf ihren zweiten Sieg warten. Am Freitag unterlag der Aufsteiger bei den MHP Riesen Ludwigsburg vor 4040 Zuschauern mit 83:94 (43:56) und kassierte damit im sechsten Punkspiel die fünfte Niederlage. Beau Beech war mit 19 Punkten bester Towers-Werfer. "Für mich war das ein Schritt in die richtige Richtung. Die Mannschaft hat heute sehr gut gekämpft", lobte Cheftrainer Mike Taylor sein Team trotz der Niederlage und ergänzte: "Wir hatten viele gute Momente in der Offensive und in der Verteidigung. Aber wir müssen auch einmal in Führung liegen. Wir sind oft in Rückstand, und das kostet uns immer viel Energie."

Die Hanseaten konnten erst im letzten Viertel überzeugen, in dem sie rund drei Minuten vor dem Ende den Rückstand auf sieben Punkte verkürzten. Danach konnten die Gastgeber das Taylor-Team aber auf Abstand halten und den Vorsprung über die Zeit bringen. Dabei waren die Hamburger in fast allen Statistiken nahezu gleichwertig, litten aber erneut unter der schwachen Ausbeute bei den Drei-Punkte-Würfen, bei denen der Ball bei 22 Veruchen nur acht Mal im Korb landete. Nächster Gegner der Hamburger ist am 16. November die bislang sieglose BG Göttingen.