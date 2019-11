Streit im Straßenverkehr: Radfahrer schlägt Autofahrer

Schwedeneck. Ein Radfahrer hat in Surendorf (Kreis Rendsburg-Eckerförde) im Streit einen 44 Jahre alten Autofahrer niedergeschlagen und dabei schwer verletzt. Der Täter flüchtete nach dem Vorfall am Freitagvormittag auf seinem Rad in Richtung Krusendorf. Die beiden Männer seien zunächst bei einer Abbiegesituation in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Der 44-Jährige sei daraufhin aus seinem Auto ausgestiegen und im weiteren Verlauf des Konflikts vom Radfahrer niedergeschlagen worden. Dabei verletzte er sich im Gesicht und an der Hand. Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos.