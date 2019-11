Raubüberfall auf Kiosk in Hamburg-Fischbek

Hamburg. Drei bewaffnete Täter haben einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Fischbek überfallen. Die Unbekannten hätten den Kiosk am späten Donnerstagabend mit Masken vermummt betreten und die zwei Inhaber sowie den ebenfalls anwesenden Vater von einem der beiden mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter forderten die 42 und 43 Jahre alten Besitzer auf, sich auf den Boden zu legen. In der Folge entnahmen sie nach Polizeiangaben Geld aus der Kasse und füllten einen Rucksack mit Zigaretten und Alkoholika. Anschließend flohen die drei Täter in Richtung Cuxhavener Straße. Eine Sofortfahndung im unmittelbaren Umfeld des Kiosk blieb zunächst erfolglos.