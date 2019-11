Halle auf Gelände von von Golf-Club brennt zum Teil nieder

Bönningstedt. Beim Brand einer Halle auf dem Gelände eines Golf-Clubs in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) sind in der Nacht zum Freitag rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der vordere Bereich der Halle brannte komplett nieder, der hintere Bereich konnte den Angaben zufolge gehalten werden. Was in der Halle gelagert war und ob sie zu dem Golf-Club gehört, war zunächst unbekannt. Brandursache und Schadenshöhe waren ebenfalls vorerst nicht bekannt. Die Löscharbeiten sollten noch weitere Stunden andauern.