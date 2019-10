Hamburg. Die Hamburger Polizei ist am Donnerstagabend zu mehreren Halloween-Partys ausgerückt, um für Ruhe zu sorgen. Den größten Einsatz hatten die Beamten in Allermöhe, wo sich auf dem Fleetplatz rund 200 Jugendliche versammelt hatten. Aus der Menge heraus seien Böller gezündet und Eier auf die Polizisten geworfen worden, sagte ein Sprecher des Lagedienstes dem Abendblatt. Im Anschluss hätten sich die Jugendlichen ein "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei geliefert.

In Bahrenfeld kam es zu einer Schlägerein, nachdem Jugendliche in der Sibeliusstraße Eier auf eine Fensterscheibe geworfen hatten. Ein Bewohner des Hauses kam wutentbrannt aus dem Gebäude und wollte die Jugendlichen zur Rede stellen. Bei der anschließenden Schlägerei wurde der Mann verletzt, er erlitt eine Gehirnerschütterung.

Etwas Randale gab es auch in Harburg und in Mümmelmannsberg, wo einige Jugendliche ebenfalls Feuerwerkskörper zündeten. In Harburg soll es laut Lagedienst auch zu kleineren Sachbeschädigungen gekommen sein.