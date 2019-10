Schwerer Unfall in Lübeck: Fünf Verletzte

Lübeck. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Lübeck sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine Autofahrerin versuchte am Mittwochabend abzubiegen oder zu wenden und übersah dabei offenbar ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit ihrem Wagen. Eine 55-Jährige und ein 27-Jähriger wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurden in ein Klinikum gebracht. Drei weitere Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrbahn wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.