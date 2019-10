Verband fordert mehr Sporthallen in Hamburg für Kinderturnen

Hamburg. Der Verband für Turnen und Freizeit will das Kinderturnen in Hamburg mehr in den Fokus rücken. Mit der Veranstaltung "Kinderturn-Sonntag" am 10. November soll nicht nur in 39 Vereinen ein "Tag der offenen Tür" stattfinden. "Auf die Zukunft einer wachsenden Bevölkerung unserer Stadt wollen wir vorbereitet sein. Für entsprechende Raumangebote müssen wir den Blick weiten und über die klassische Turnhalle hinausdenken", sagte VTF-Chefin Dörte Kuhn am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion in Hamburg-Altona.

Abrisse, Neubaumaßnahmen und Sanierungen von Schulsporthallen bereiten einigen Vereinen indes Probleme. Der Altonaer TV, der nach Angaben von Geschäftsführer Dirk Hartmann in 43 Kursen 1700 Kinder betreut, nannte die Situation nach dem Wegfall von drei Hallen "sehr angespannt". Auch Regina Timmann vom SV Curslack-Neuengamme verwies auf Platzprobleme: "Wir gehören zu den kleinen Vereinen. Mit sieben Gruppen ist unsere Kapazität erschöpft."

Die Vorsitzende der Deutschen Kinderturn-Stiftung, Kerstin Holze, sagte: "Kinderturnen ist die motorische Grundlagenausbildung. Es dient als Basis für alle Sportarten." Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel verwies derweil auf den neuen Schulentwicklungsplan der Stadt mit einem Investitionsvolumen von vier Milliarden Euro in den kommenden Jahren. "Das wird mit vielen neuen Hallen noch einmal für einen riesigen Schub für die Sportentwicklung bedeuten", betonte er.