Hockey-Damen ohne Hamburgerin Schröder in Olympia-Quali

Mönchengladbach. Die deutschen Hockey-Damen müssen die Olympia-Qualifikation ohne die Hamburgerin Anne Schröder bestreiten. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mitteilte, fällt die 25 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Club an der Alster wegen eines Muskelfaserrisses aus. Als Ersatz nominierte Bundestrainer Xavier Reckinger die Mülheimerin Maike Schaunig (23) für die beiden am Samstag und Sonntag in Mönchengladbach stattfindenden Ausscheidungspartien gegen Italien nach.