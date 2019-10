St. Pauli und Kiel wollen Pokal-Achtelfinale erreichen

Hamburg. Die norddeutschen Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Holstein Kiel wollen heute in das lukrative DFB-Pokal-Achtelfinale einziehen. Die Kieler treten um 18.30 Uhr beim ambitionierten West-Regionalligisten SC Verl an. Anschließend empfängt der Kiezclub um 20.45 Uhr den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im ausverkauften Millerntor-Stadion.

"Wir werden mit Leidenschaft und Kampf versuchen, die qualitativen Unterschiede zu kompensieren", meinte St. Paulis Coach Jos Luhukay vor dem Gastspiel der favorisierten Hessen. Er rechnet sich gegen das hochkarätig besetzte Eintracht-Team auch ohne seine verletzten Stammkräfte Christopher Buchtmann und James Lawrence etwas aus.

Dagegen sind Kiels "Störche" klare Favoriten gegen einen allerdings von Ole Werner als stark eingeschätzten Gegner. "In Verls Mannschaft stecken Spieler, die im nächsten Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in der 4. Liga spielen werden. Entweder steigen sie mit Verl auf, oder sie schaffen individuell den Sprung in eine höhere Klasse", warnte er vor dem torhungrigen Gegner. Tabellenführer Verl ist in 13 Punktspielen unbesiegt und hat bereits 37 Treffer erzielt.