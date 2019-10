Schwelbrand auf Recyclinghof: 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Grevenkrug. Beim Brand auf einem Recyclinghof in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Feuerwehr am Dienstag mit rund 100 Kräften im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Löscharbeiten sollten noch bis in die Nacht dauern. Rund 40 Feuerwehrleute trugen aufgrund der hohen Rauchentwicklung eine Atemschutzausrüstung. Ein angrenzendes Gebäude musste evakuiert werden.

Auslöser war demnach ein Schwelbrand von Kunststoffen auf einem Betriebsteil des Hofes. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar, der Brand soll dem Sprecher zufolge wohl keine größeren Auswirkungen auf den Betrieb des Recyclinghofes haben.