Kerstin Ott veröffentlicht ihr drittes Studio-Album

Heide. Drei Jahre nach ihrem musikalischen Durchbruch mit dem Lied "Die immer lacht" veröffentlicht Sängerin Kerstin Ott aus Heide (Kreis Dithmarschen) nun ein neues Studio-Album. Nach "Herzbewohner" und "Mut zur Katastrophe" erscheint ihr drittes Album mit dem Titel "Ich muss Dir was sagen" nach Angaben von Universal Music am 1. November.

Kerstin Ott gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Ihre lebensnahen Lyrics begleitet die Gewinnerin des deutschen Musikautorenpreises auf der Akustikgitarre. Die Lieder sind ein Mix aus modernem Dance-Pop und deutschsprachigem Schlager.

Ihre Debüt-Single "Die immer lacht" avancierte in einer gemeinsamen Version mit dem Produzentenduo Stereoact zum Megahit. Der Song erhielt unter anderem den Diamant-Award in Deutschland sowie Gold in Österreich. Das entsprechende Youtube-Video zählte bislang mehr als 168 Millionen Aufrufe.