Weise nominiert 18er-Kader für Olympia-Qualifikation

Hamburg. Interims-Bundestrainer Markus Weise hat den endgültigen 18er-Kader für die Olympia-Qualifikation seines Herren-Teams gegen Österreich nominiert. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag mitteilte, feiert Doppel-Olympiasieger Tobias Hauke aus Hamburg nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback im DHB-Team. Marco Miltkau und Constantin Staib, die die Europameisterschaft im August in Antwerpen verletzungsbedingt verpasst hatten, wurden ebenso berücksichtigt wie Benedikt Fürk und Talent Teo Henrichs, die für verletzte Akteure nachgerückt sind.

Die DHB-Herren bestreiten am 2. und 3. November in Mönchengladbach zwei Ausscheidungsspiele gegen Österreich. An gleicher Stelle kämpfen die DHB-Damen gegen Italien um das Olympia-Ticket für Tokio 2020.