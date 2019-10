Walkman, Diskette und Co: "Archäologie des Alltags"

Hamburg. Wer kennt noch Walkman, Kassettenrekorder oder die gelben Telefonhäuschen, die früher an jeder Ecke standen? Was heute total angesagt ist, kann morgen schon als Relikt aus der Steinzeit gelten. Mit der Ausstellung "hot stuff – Archäologie des Alltags" zeigt das Archäologische Museum Hamburg bis zum 26. April Dinge, die noch vor 30 Jahren zum Alltag gehörten, inzwischen aber schon fast in Vergessenheit geraten sind. "Mit der Schau wollen wir ein Lebensgefühl vermitteln, an das sich zumindest die Älteren noch erinnern", sagte Direktor Rainer-Maria Weiss am Dienstag. Viele Stationen laden zum Anfassen, Ausprobieren und Lauschen ein.