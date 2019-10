Prien: Personaldebatten schaden dem Land und der Partei

Berlin. Die schleswig-holsteinische CDU-Vizechefin Karin Prien hat ihre Partei zu einem Ende der Personaldebatten über die CDU-Führung und die künftige Kanzlerkandidatur aufgerufen. "Wir erleben gerade, wie unanständig von der Seitenlinie gezündelt wird", sagte die Landesbildungsministerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben in der CDU keine Führungsfrage. Im Dezember hat unser Parteitag eine neue Vorsitzende gewählt", sagte Prien mit Blick auf die wegen schlechter Umfragewerte intern umstrittene Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte am Montagabend das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet und vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heftig attackiert.

"Wer sich gegen unseren Hamburger Parteitagsbeschluss stellen will, soll das offen und ehrlich sagen", verlangte Prien nun. "Diese andauernden Personaldebatten schaden unserer Partei und schaden vor allem auch unserem Land." Konservative Tugend sei, sich nach einer Mehrheitsentscheidung durch das höchste Gremium der Partei - den Parteitag - hinter die Vorsitzende zu stellen. "Ich habe den Eindruck, dass schon seit dem Parteitag diese Disziplin nicht von allen Akteuren an den Tag gelegt wird. Das hat uns massiv geschadet."

Die Christdemokraten müssten nun Antworten auf wesentliche Fragen liefern, sagte Prien. "Wie schaffen wir neuen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und Vertrauen in unsere Demokratie? Wie entwickeln wir die Soziale Marktwirtschaft nachhaltig weiter?" Weitere Fragen lauteten: "Wie lösen wir unser Aufstiegsversprechen ein? Wie sieht Deutschlands und Europas Rolle in der Welt aus?"

Merz hatte im ZDF nach dem Wahldebakel für die CDU in Thüringen gesagt, die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" von Merkel lege sich seit Jahren wie ein Nebelteppich über das Land. Das könne so nicht weitergehen. "Und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert", sagte Merz, der Kramp-Karrenbauer 2018 im Rennen um den CDU-Vorsitz unterlegen war.