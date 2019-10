Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten an der Station Elbbrücken

Hamburg. Wegen Bauarbeiten fahren zwischen dem 31. Oktober und dem 3. November zwischen Hamburg-Hammerbrook und Hamburg-Wilhelmsburg Busse anstatt Züge der Linien S3 und S31. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Grund seien Bauarbeiten an der künftigen S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken. Die Züge der S31 würden in dieser Zeit nur zwischen Altona und Berliner Tor fahren. Fahrgäste zwischen dem Hauptbahnhof und Harburg könnten auf den Regionalverkehr ausweichen.