Bund der Steuerzahler prangert Kostensteigerungen an

Kiel. Der Bund der Steuerzahler hat "exorbitante Kostensteigerungen" bei öffentlichen Bauprojekten im Norden kritisiert. "Es gelingt Regierungen und Verwaltungen in kaum einem Projekt mehr, die ursprünglichen Planungen zu den vorgesehenen Kosten in der angenommenen Zeit umzusetzen", sagte Präsident Aloys Altmann am Dienstag in Kiel. Im neuen Schwarzbuch stammen 12 der 100 Beispiele aus Schleswig-Holstein, darunter die von 540 auf 830 Millionen Euro gestiegenen Kosten einer neuen Schleuse für den Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel. Statt 2020 werde das Projekt zudem erst 2024 fertiggestellt.

Angesichts steigender Wohnkosten forderte Altmann eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer beim ersten Immobilienkauf. Die Landesregierung müsse die im geplanten Grundsteuergesetz vorgesehene Öffnungsklausel nutzen, "um das Wohnen in den Metropolregionen nicht noch teurer werden zu lassen", sagte Altmann. Als Fehlentwicklung bezeichnete er Pläne beispielsweise der Stadt Kiel für eine eigene Wohnungsbaugesellschaft: "Denn es fehlt derzeit weder an Kapital noch an bauwilligen Investoren."